記者觀察：美國“出兵”拉美的四大疑問

中評社北京11月3日電／據新華社報導，9月以來，美國政府宣稱美軍在加勒比海和東太平洋國際水域擊沉16艘“販毒船”，造成至少64人死亡。



近幾個月，美國政府以打擊販毒集團為由，在加勒比海進行30多年來美軍最大規模軍事部署。美國總統特朗普上月早些時候稱，他已授權中央情報局在委內瑞拉境內開展秘密行動。五角大樓10月24日宣布向加勒比海派遣航母打擊群，美媒稱，這是美政府計劃將打擊範圍從國際水域擴大到地面目標的“迄今為止最強烈信號”，標誌著美國在拉美軍事部署的“重大升級”。



隨之加深的，是人們對美國這些軍事行動及其真實意圖的質疑和擔憂。



疑問一：是否符合國際法？



儘管特朗普和美國防長赫格塞思一再把打擊毒品走私與打擊恐怖主義相提並論，並屢次提及小布什政府在“9·11”恐襲事件後發動反恐戰爭的權力，但小布什動用軍隊是經過國會授權的，而特朗普10月23日卻表示，不一定需要國會授權正式宣戰，他的政府在地面行動前“可能”會通報國會。



美國國會內部共和和民主兩黨都有議員質疑這些軍事行動的合法性，認為既違反美國國內法、也違反國際法。而且，政府迄今未能提供證據證明被擊沉船只是運毒船、被打死人員是販毒嫌疑人。



美國國會共和黨資深參議員蘭德·保羅批評說：“在不知道姓名、沒看到任何證據、沒有正式指控或沒有收集證據的情況下，就不分青紅皂白地殺人……諷刺的是，我們認為這些人非常危險，就要在沒有任何信息的情況下殺死他們。”



美國國會眾議院軍事委員會資深民主黨眾議員亞當·史密斯則呼籲就襲擊行動舉行聽證會。他發表聲明說：“我在（眾議院軍事）委員會任職20多年……從未見過（美國）政府和國防部如此缺乏透明度，未能就使用致命軍事力量向國會提供有意義的信息。”

