第57次美韓安保會議明在首爾舉行

中評社香港11月3日電／韓聯社報導，韓國國防部長官安圭伯和美國國防部長皮特·赫格塞思將於4日在首爾舉行第57次韓美安保會議（SCM），共商同盟和國防合作事宜。



韓國國防部日前介紹的本次會議正式議題包括對朝政策協調、聯防態勢、延伸威懾、地區安全合作、網路·太空·導彈合作、軍工合作和國防科技合作。除了韓國增加軍費開支和提升駐韓美軍戰略靈活性等既有議題以外，鋻於近期韓國建造核動力潛艇問題成為兩國安全領域焦點，雙方屆時還可能就有關事宜深入探討。



韓國總統李在明上月29日在同美國總統特朗普舉行會談時要求美方同意韓方獲得核動力潛艇燃料後，特朗普次日在社交媒體發文稱，他“批准”韓國建造核動力潛艇。鋻於韓方曾在特朗普第一任期推進的核動力潛艇引進計劃因美國政府反對而落空，而且特朗普此次將韓方在美國費城造船廠製造作為前提條件，雙方需就韓國擁有核潛艇的必要性、建造地點等問題進行磋商。



據預測，雙方還可能就韓軍收回戰時作戰指揮權的時間表進行討論。戰權評估工作分為“初始作戰能力”（IOC）、“全面作戰能力”（FOC）和“完全遂行任務能力”（FMC）評估三階段。當前，韓美正進行第二階段評估，此次會議可能敲定第二階段評估的完成時點。



韓美安保會議旨在就主要軍事政策進行協調溝通，是韓美之間最高級別的國防領域例行對話機制。