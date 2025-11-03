又見持刀傷人，英國治安到底怎麼樣？

中評社北京11月3日電／據新華社報導，11月1日原本是西方傳統節日萬聖節，往年此時應是街頭狂歡、家庭團聚的日子，整個英國卻因一場突如其來的無差別襲擊蒙上陰影。當晚，一列從唐卡斯特開往倫敦的列車上突發持刀襲擊致多人重傷事件，隨後列車緊急停靠於劍橋郡亨廷登車站，一名犯罪嫌疑人已被抓獲。



儘管英國警方尚未將此次事件定性為恐怖襲擊，細節仍在調查中，但此事無疑加劇了英國人對治安狀態的擔憂，也讓一些打算赴英的人產生疑問：英國的治安情況到底怎麼樣？



小偷小摸屢見不鮮



先從小偷小摸說起，記者身邊不少人都有手機被偷的經歷：有人在地鐵站或鬧市與人擦肩而過手機就不翼而飛，有人在餐館吃飯時手機被人用障眼法掉包，有人在大街上手機被公然搶走……如今在倫敦出行，佩戴手機防盜繩已成為許多人的“標配”。



英國內政部數據顯示，英格蘭和威爾士2023年－2024年平均每日發生超200起街頭搶奪盜竊事件，創下十餘年來新高，比2012年－2013年平均水平高出近60%，其中超三分之一案件涉及手機失竊。記者有一次開車去外地，車標在賓館停車場不翼而飛。當地朋友安慰說，車沒被偷就應該感到慶幸。



在英國，一些人已經習慣安裝汽車方向盤鎖來防盜。英國《衛報》今年一篇報導說，英國平均每小時發生11起汽車盜竊案，為適應英國市場需求，中國汽車製造商被英國保險公司告知，他們需要對在英行駛車輛進行改造，即安裝更堅固的鎖定裝置，以提高防盜能力。



流浪漢隨處可見

