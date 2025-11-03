阿富汗北部地震已致8人死亡約兩百人受傷

中評社北京11月3日電／據新華社報導，阿富汗地方政府官員3日說，該國北部當天凌晨發生的6.3級地震已造成至少8人死亡、約200人受傷。



據阿富汗媒體報導，阿北部薩曼甘省公共衛生局局長卡裡·盧特富拉·哈比比說，該省首府艾巴克有1人死亡、逾100人受傷；該省哈茲拉特蘇丹地區有1人死亡、15人受傷；在鄰近的巴爾赫省，胡勒姆地區已報告6人死亡、70餘人受傷。



阿地方政府表示，隨著地震災區通信恢復，統計的傷亡人數可能進一步上升。