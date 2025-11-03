【
大
中
小
】 【
打 印
】
阿富汗北部地震已致8人死亡約兩百人受傷
http://www.CRNTT.com
2025-11-03 17:02:42
中評社北京11月3日電／據新華社報導，阿富汗地方政府官員3日說，該國北部當天凌晨發生的6.3級地震已造成至少8人死亡、約200人受傷。
據阿富汗媒體報導，阿北部薩曼甘省公共衛生局局長卡裡·盧特富拉·哈比比說，該省首府艾巴克有1人死亡、逾100人受傷；該省哈茲拉特蘇丹地區有1人死亡、15人受傷；在鄰近的巴爾赫省，胡勒姆地區已報告6人死亡、70餘人受傷。
阿地方政府表示，隨著地震災區通信恢復，統計的傷亡人數可能進一步上升。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
巴基斯坦和阿富汗同意停火 將於11月會談
(2025-10-31 11:10:47)
巴基斯坦軍方消息人士稱同意恢復與阿富汗會談
(2025-10-30 16:46:53)
印尼塔寧巴爾群島附近海域發生6.4級地震
(2025-10-29 15:39:49)
西藏定日受災群眾全部搬遷入住新居
(2025-10-23 12:13:57)
巴基斯坦和阿富汗同意立即停火
(2025-10-19 15:43:33)
巴基斯坦與阿富汗周六會談討論延長停火協議
(2025-10-18 17:39:33)
巴基斯坦與阿富汗同意臨時停火48小時
(2025-10-16 17:15:21)
邊境衝突後 巴基斯坦與阿富汗實施臨時停火
(2025-10-16 11:19:40)
巴基斯坦與阿富汗交火 誰在勸和誰在攪和
(2025-10-13 17:00:00)