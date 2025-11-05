達巍答中評：特朗普層面難引發台海嚴重分歧

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍回答中評社記者提問（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京11月5日電（記者 陳思遠）在第五屆雙C論壇期間，清華大學戰略與安全研究中心主任達巍就中美元首釜山會晤未提及台灣、美國操弄“台灣牌”可能性是否降低等問題，接受中評社記者提問。他認為，特朗普政府在總統層面就台灣問題引發中美嚴重分歧的可能性較低。若芯片領域出現新發展，台灣問題在中美關係中的重要性還將進一步下降。



達巍指出，拜登政府與特朗普政府在中美首腦會晤中對台灣問題的關注度存在差異。拜登任內，中美首腦每次會晤都會提及台灣問題；而特朗普任內，並不是每次會晤都會提及台灣。不過，美國在台灣問題上的官方基本立場並未發生變化。對於此次釜山會晤未提台灣的原因，達巍表示對兩國官方磋商的內部不得而知，但是台灣問題是中國的內政，在美方政策大致保持不變的情況下，大陸方面會推動自己的議程，美方在峰會中是否表態都不影響大陸方面的考慮。



從特朗普政府對台操作的整體趨勢來看，達巍分析，自2017年特朗普上任初期接聽中國台灣地區領導人賀電引發爭議後，其似乎吸取教訓，認識到台灣問題的敏感性，後續較少以打“台灣牌”的方式進行操作，未出現太多意外舉動。此外，特朗普對台灣的關注，更多集中在經濟與科技領域，例如芯片產業、貿易順差等具體議題，而非將台灣作為中美博弈的政治工具。



針對“美國操弄‘台灣牌’可能性是否越來越低”這一核心問題，達巍表示，特朗普本人在任內及近期，在操縱台灣議題上的表現相對克制，未出現重大惡劣操作，但同時也需警惕美國政府內部的各種力量，不排除一些部門和官員操弄台灣問題的可能。