英國王之弟安德魯僅剩的榮譽軍銜將被剝奪

中評社北京11月3日電／英國國防部2日表示，正著手撤銷國王查爾斯三世的弟弟安德魯·蒙巴頓·溫莎的“海軍中將”榮譽軍銜。2022年，安德魯因涉愛潑斯坦案被已故女王伊麗莎白二世剝奪其他一切軍銜，“海軍中將”是其僅剩的榮譽軍銜。



新華社報導，英國國防大臣約翰·希利在接受英國廣播公司採訪時說：“遵照國王意見，我們正著手撤銷安德魯僅剩的‘海軍中將’榮譽軍銜。”他還表示，英國政府將依據國王意見，決定是否收回安德魯所獲榮譽勛章。



安德魯1979年入伍，1982年參加英國與阿根廷之間的馬爾維納斯群島（英國稱福克蘭群島）戰爭，任英國海軍直升機飛行員，2001年退役。2015年，安德魯在55歲生日時被授予“海軍中將”榮譽軍銜。



因深陷美國已故富商傑弗里·愛潑斯坦性犯罪醜聞，安德魯對英國王室聲譽造成持續負面影響。查爾斯三世10月30日剝奪安德魯的尊號、頭銜和榮譽，並通知其搬離王室住所。安德魯不再被稱為“王子”。



安德魯被控與愛潑斯坦關係密切，曾在後者豪宅與未成年女性發生性關係，但他對此予以否認，稱早已與愛潑斯坦劃清界限。然而，近期曝光的郵件顯示，雙方至少在2011年仍保持聯繫。美國國會眾議院監督委員會的多名民主黨議員近日呼籲安德魯就愛潑斯坦案接受美國國會問詢。