美能源部長：重啟的核試驗暫不含核爆炸

中評社北京11月3日電／美國能源部長克里斯·賴特2日表示，當前而言，特朗普總統日前下令重啟的核武器試驗“不包含核爆炸”，而是“系統測試”。



新華社報導，賴特領導的能源部負責美國核武器測試。他的這一表態被認為是美國政府首次就特朗普先前宣布的美國重啟核試驗一事做出說明。



特朗普10月30日在個人社交平台“真實社交”上說，由於其他國家的試驗計劃，他已指示美國戰爭部（即國防部）對等啟動核武器試驗，“這一過程將立即開始”。



賴特在接受美國福克斯新聞頻道《周日簡報》電視節目採訪時說：“我認為，我們當下討論的是系統測試。這類（測試）不是核爆炸，而是我們所說的亞臨界爆炸。”



節目中，當被問到“美國內華達州核試驗場附近的居民是否會在某一時間看到蘑菇雲”時，賴特回答說：“不會，不用擔心。”



賴特解釋說，計劃中的測試涉及“核武器（除核爆炸之外的）所有其他環節”，以確保能夠成功引發核爆炸。他還說，這些測試將使用新系統進行，以確保新替換的核武器性能更優。



美國上一次地下核試驗是在1992年。《全面禁止核試驗條約》1996年在聯合國大會獲得通過，並於當年9月24日開放簽署。根據該條約，締約國承諾停止進行核武器試驗，並同意永遠放棄核試驗。美國尚未批准這一條約。