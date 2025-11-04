中評現場：世界灣區經濟論壇在港舉行

“世界灣區經濟論壇2025”在香港舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月4日電（記者 盧哲）由團結香港基金、廣州粵港澳大灣區研究院、澳門基金會主辦的“世界灣區經濟論壇2025”3日在香港舉行，全球行業專家及業界代表共同探討灣區經濟高質量發展新路徑。



論壇以“打造新經濟動力”為主題，把握灣區經濟發展機遇，搭建全球灣區對話平台，發揮獨特優勢推動粵港澳大灣區建設，對接國家“十五五規劃”。論壇主要聚焦AI驅動產業升級與醫藥創新，探討粵港澳大灣區如何打造新質生產力、構建國際科創高地，並促進醫藥產業鏈等，與全球價值鏈深度融合。



香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸；廣東省政協副主席鄧海光；香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里；全國政協文化文史和學習委員會副主任、澳門基金會行政委員會主席吳志良；團結香港基金主席陳智思作為主禮嘉賓致開幕辭。



財政司副司長黃偉綸在視像致辭中表示，論壇以“打造新經濟動力”為主題，適時且具前瞻性，“尤其是在中央最近發表的‘十五五規劃’，規劃將粵港澳大灣區確定為高品質發展的引擎之一，並強調了香港在連接內地與全球市場發揮的重要作用。”黃偉綸說，我們正透過港深創新科技園區、北部都會區等，在人工智能、生物科技等前沿領域，以及國家新發展藍圖中確定的其他重點創新技術產業領域加強合作。



廣東省政協副主席鄧海光致辭表示，粵港澳大灣區正以嶄新的姿態，屹立於世界各大灣區之林。6年來，大灣區的產業體系不斷健全，廣東擁有新一代電子信息、綠色石化、新能源等9個萬億元級的產業集群。人工智能、低空經濟、生物製造等新興產業和未來產業蓬勃發展，以港澳發達的金融、貿易、法律等現代服務業相得益彰。