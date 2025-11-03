美聯邦政府“停擺”近紀錄　民眾“傷不起”

中評社北京11月3日電／美國聯邦政府“停擺”11月3日進入第34天，距離打破2018年年底至2019年年初“停擺”35天的歷史紀錄僅“一步之遙”。此次“停擺”造成的破壞性影響直指民航、食品、醫療等領域並持續擴大，民生與經濟雙重承壓。



新華社報導，分析人士指出，此次“停擺”凸顯美國黨爭加劇的現實，共和、民主兩黨利用“停擺”相互指責並服務自身政治目的，且未見妥協跡象。美國民眾不僅自身利益受到嚴重損害，還要為不斷升級的政治極化買單。



民航“飛不動”



據統計，此次美國聯邦政府“停擺”以來，約1.3萬名空中交通管制員和約5萬名機場安檢人員被迫無薪工作，請假人員日漸增多，導致民航業人手短缺問題突出，多地航班延誤情況加劇，航空安全風險增加。



美國聯邦航空局10月31日表示，全美約一半的主要空中交通管制機構存在人員短缺問題，紐約地區近90%的空管人員未能到崗。該部門10月30日還對華盛頓里根國家機場和達拉斯-沃思堡國際機場短暫下達“地面停飛”令。美國航班跟蹤網站數據顯示，全美11月2日共有近4300架次航班延誤、逾550架次航班被取消。



此外，由於薪水被拖欠，包括空管人員在內的一些聯邦僱員已開始“打零工”補貼家用，包括開網約車、送外賣等。對此，美國全國空中交通管理人員協會主席尼克·丹尼爾斯表示，這將導致空管人員無法全神貫注工作，提升安全風險。



美國交通部長肖恩·達菲說，目前空管人員承受的壓力已達到“不可接受的程度”。美國副總統萬斯日前也稱，如果“停擺”持續到11月下旬的感恩節假期旅行季，美國航空交通可能面臨一場“災難”。

