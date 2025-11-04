于海龍答中評：高市不得不在台灣問題上慎行

中共中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院助理研究員于海龍（受訪者供圖） 中評社香港11月4日電（記者 盧哲）高市早苗10月在日本臨時國會眾議院和參議院的首相指名選舉中均獲勝，正式成為日本第104任首相。中共中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院助理研究員于海龍近日接受中評社記者專訪時表示，高市早苗在台灣問題上的相關言行具有吸引日本國內保守勢力支持的取向。但如今其成為日本首相，需要考量的內容發生重大變化，尤其是中國在維護國家領土主權完整上的能力與意志均較強，這將迫使高市政府不得不在台灣問題上謹慎行事。“目前很難說日本的台海政策已發生根本性改變”。



于海龍表示，作為日本政壇右翼保守勢力的代表性人物，高市早苗在與小泉進次郎競選自民黨總裁時，其國會議員票與地方票均占據優勢，這意味著日本右傾化既體現在國家層面，也體現在日本地方層面。而高市早苗依靠自民黨與維新會建立執政聯盟，進一步推動日本政治加速向右偏移。受高市早苗在歷史問題、台灣問題、經濟安保問題等相關議題上的理念影響，將對穩中向好的中日關係帶來嚴峻挑戰，中日經貿、文化等領域合作也將受到影響。



高市早苗與日本前首相安倍晉三淵源深厚，兩人政策理念相近且安倍晉三曾對其大力提攜，使其成為保守派核心成員。因此她也被日本媒體稱作"女版安倍"。作為右翼代表人物，高市早苗長期參拜靖國神社，否認日本帝國主義南京大屠殺、強征“慰安婦”等侵略歷史，且曾表態若出任首相將繼續參拜。于海龍指出，日本軍國主義曾給廣大亞洲國家帶來沉重災難，然而以高市早苗為代表的日本右翼勢力卻罔顧歷史事實，在歷史問題上採取修正主義路線，淡化或美化侵略歷史，極大地傷害了中國人民的感情，其若在歷史問題上仍舊堅持錯誤的思想與路線，勢必進一步破壞中日兩國間的政治信任。



于海龍認為，高市早苗在台灣問題上的立場，既有迎合美國戰略的考量，也有借加強日美聯盟合作達到牽制中國、擺脫戰後體制束縛的訴求。于海龍說，高市早苗在台灣問題上的立場受到日本前首相安倍晉三的影響較大，其在台灣問題上的相關言行具有吸引日本國內保守勢力支持的取向。但值得注意的是，如今高市早苗成為日本首相，需要考量的內容發生重大變化，尤其是中國在維護國家領土主權完整上的能力與意志均較強，這將迫使高市政府不得不在台灣問題上謹慎行事。