富權：鄭麗文初步化解朱立倫“空城計”

中評社香港11月3日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：鄭麗文初步化解朱立倫“空城計”。以下為文章內容。



主軸為“努力進前、藍天再現”的中國國民黨第二十二屆第一次“全代會”將於今日在台北市立成功高中體育館召開，新黨魁鄭麗文將率全體第二十二屆黨代表，包括一千九百四十五名選舉產生代表及當然黨代表（本屆中央委員等）一起宣誓就職，象徵新一屆的黨最高權力機關正式走馬上任。在這次“全代會”上，還將行使副主席同意任命案，及通過中央黨部秘書長、副秘書長人事案，以及中評委聘任及追認案、第二十八屆中央考紀會主委、副主委及委員追認案。依照《中國國民黨黨章》規定，在“全代會”後，將由黨代表選出一百九十名中央委員和九十五位候補中央委員，任期四年。未來還要另行舉辦中常委選舉，由黨代表從中央委員當中產生二十九名票選中常委，匯合黨主席指定的七名中常委，組成新一屆黨中央的常委會，但任期衹有半屆亦即二年，在二零二七年進行任中改選。



鄭麗文昨日透露，目前除了部分黨部主委人選仍在徵詢中，多數國民黨地方黨部主委人選均已大致拍板底定，大幅度留任現任主委，繼續為明年“九合一”選戰操盤佈局。“六都”部分，除台南、高雄分別由藍委謝龍介及柯志恩續任外，新北、台中則因考量市長任滿選舉接班兵符、地方團結等重任，尚在徵詢合適人選；桃園市黨部主委確定交棒，將由議長邱奕勝推薦的原黃國園黨部主委蔡忠誠接任。至於雲林縣黨部主委也將換將，由前農會總幹事簡明欽接棒，預計相關人事名單將於“全代會”後正式宣佈。對於台北市黨部主委，容她保留一下，的確有跟前任黨部主委黃呂錦茹密切溝通，希望能夠妥善安排台北市黨部主委的職位。



在國民黨主席換屆改選的結果出爐後，即將卸任黨主席的朱立倫宣佈，為了建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有專職幹部，以及各地方黨部主委，總計二百二十一人都將統一在十月底提出總辭。朱立倫強調，這是為了尊重新主席鄭麗文的任命權。



對於此“史無前例”的做法，國民黨內外都議論紛紛。因為過去黨主席改選，從來沒有黨務幹部總辭情況發生，因而有人認為這是給從來沒有涉獵黨務工作尤其是中央黨部運作的鄭麗文“出難題”，以“掏空”中央黨部以至地方黨部的手法，“刁難”鄭麗文。表面上看似給予繼任主席完全的人事空間，但因為，明年“九合一”選舉在即，地方黨部負責縣市長、議員、鄉鎮市村里長的提名及選舉操盤，此刻率黨務幹部總辭，黨部主委異動，無疑是增加鄭麗文的領導負擔。尤其是民進黨和民眾黨都已經成立了選對會的組織操盤黨內初選，並已經陸續宣布徵召人選，而國民黨因為黨主席延後選舉而尚未就“九合一”選舉作出任何部署下，朱立倫此舉確實是讓鄭麗文面臨甫啟程就“跛腳”的組織問題。



這就凸顯了朱立倫對黨主席選舉的結果不甚滿意，因為在盧秀燕棄選後，他是寄望於與其同質性甚高的郝龍斌當選的。但在作出此決策前，朱立倫並沒有與縣市黨部主委們溝通，讓眾人有種被“突襲”的感覺，不知卸下主委職務後未來何去何從，私下產生諸多抱怨聲浪。

