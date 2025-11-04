快評：姓賴都是中國人　無法否認的事實

中評社快評／網紅“館長”陳之漢3日赴福建平和縣心田村拜訪賴氏家廟，外界說這是幫賴尋根。賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾表示，2018年曾前往賴清德位於新北萬里的老家，賴清德的親戚當時說，“我們家就在漳州平和”！賴瀚鍾強調，凡是姓賴的，都是中國人、漢族人，這是可以肯定的。



“館長”拜訪賴氏家廟，是善意的，當然也有政治意涵，可以作不同解讀。但姓賴都是中國人，卻是無法否認的事實。



中國的姓氏起源和歷史雖然複雜，但其傳承多數有清晰脈絡，是從祖先一代代傳下來的。很多台灣人的祖先來自中國大陸，雖經過數百年的遷徙和落地生根，仍可追溯到其源頭，這也是這些年台灣很多名人、政要紛紛前往大陸尋根，而且能夠達成願望的原因。



“館長”昨天拜訪的心田村，正是外界很早就在傳說的賴清德的祖籍地。今年1月，國民黨前“立委”蔡正元表示，根據賴清德家族的遷移過程，可以確定賴跟鄉林集團董事長賴正鎰是同一個宗族，同時台灣賴姓人士大部分的家族，都是從19世紀才從大陸移民到台灣的，而且漳州的賴姓人士，更早還是從湖北遷移而來的。



中國人最怕被罵數典忘祖，因為那意味著忘本、背叛，意味著對國家歷史、祖先歷史無知，沒有了禮義廉恥。丟了老祖宗，等於割斷了魂脈和根脈。綠營和賴本人最好先別攻擊“館長”拜訪賴氏家廟，免得自己尷尬。