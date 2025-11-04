中評社北京11月4日電／網評：中美關係破冰緩解全球焦慮



來源：大公網 作者：宇文（國際關係學者）



10月30日，國家主席習近平在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤。這次全球矚目的會晤達成的共識有不少亮點，不僅為兩國的貿易戰“踩了煞車”，也讓陷入報復僵局的中美關係破冰向穩，更為焦慮不安的世界注入穩定劑。



中美元首會晤達成的共識可以概括為：美國同意削減、暫停對華加征關稅，中國暫緩實施稀土出口管制並採購美國大豆，兩國元首明年預計將互訪。



具體包括三方面：一是美國將取消針對中國商品加征10%“芬太尼關稅”，對中國加征24%對等關稅繼續暫停一年。中國將相應調整關稅反制措施。二是美國將暫停實施出口管制50%穿透性規則一年，中國將暫停實施10月9日公布的出口管制（即稀土出口管制）等措施一年。三是美國將暫停實施對華海事、物流和造船業301調查措施一年。中國也將暫停反制措施一年。



美發起貿易戰是“無用功”



中國商務部還表示，中美就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識；美國在投資等領域作出積極承諾，中國將與美國妥善解決TikTok相關問題。



顯然，困擾中美關係的系列矛盾，經過中美五輪經貿磋商，並在兩國元道會晤上得以一攬子解決。這並非一些分析所謂“中國以‘土豆尼’（稀土、大豆、芬太尼）換美降關稅”，而是中國通過硬核實力對抗美國，讓美國不得不作出妥協。正如英國媒體所說，會晤達成的共識相當於“恢復原狀”，這也意味著美國對華發起的貿易戰是“無用功”。

