網評：立法會選舉掀起戰幔　展現三大看點

中評社北京11月4日電／網評：立選掀起戰幔 展現三大看點



來源：大公網 作者：韓成科（香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員）



立法會選舉提名正如火如荼進行。新一屆立法會選舉，是特區完善選舉制度後的第二次立法會換屆選舉，要理解好這次選舉的重大意義，既要將選舉置於香港由治及興的歷史進程中理解，更要從符合香港實際高質量民主的角度去考察。香港的民主發展不能脫離“一國兩制”初心，這個初心就是“維護國家主權的統一和領土完整，保持香港的繁榮和穩定”。這要求香港的民主發展走的必須是“高質量民主”之路。



立法會選舉從來都是香港政治一件大事，這不單體現在立法會的重要職能之上，還關係香港發展以及廣大市民切身利益，市民利用手上一票投出的“代議士”，將肩負反映民意、為市民爭取權益的職責，重要性不言而喻，更在於立法會選舉是香港民主發展的一個重要展現。中央完善香港選舉制度，一個重要目的是要扭轉以往政治惡鬥歪風，建構高質量民主制度。今屆選舉是完善選制後的第二屆，經過第一屆的撥亂反正與制度探索，今屆選舉將會更加成熟、更能體現新選制的優勢。



競爭、要求、不確定性更高



自立法會選舉戰幔掀起以來，社會的選舉氣氛也在不斷升溫，大街小巷旗海飄揚，參選人街站此起彼落，傳媒廣泛報導，都正正展現立法會選舉的關注度和重要性。雖然提名期仍然持續，但今屆立選已經展現出多個看點：



一是競爭更加激烈，過去的選舉表面熱鬧，但實際主要是兩個陣營對決，選民往往只能在固定某個陣營的候選人作出抉擇，選的是陣營而非個人，但現在參選人更加多元化，背景多元、政綱多元、光譜多元，讓選民真正有得揀。



二是對參選人的要求更高，香港當前正進入關鍵的發展階段，關鍵的發展階段需要有更高質素的立法會議員，“試玉要燒三日滿，辨材須待七年期”，立選將是對香港政治人才的重要檢驗，而選民的一票就是評判。

