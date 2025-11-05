慶州APEC：從緊迫籌備到後時代課題

2025年APEC舉辦地——韓國慶尚北道慶州。（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州11月5日電（記者 崔銀珍）2025年亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議日前在韓國慶州圓滿落幕。儘管籌備時間短、基礎設施有限、國內政治局勢複雜，但慶州仍成功舉辦了一場匯聚21個成員經濟體領導人、全球企業CEO及約4000名國際記者的盛會。大會在安保與組織上實現“零差錯”，也讓韓國的文化外交再度贏得國際關注。



一、籌備階段：時間緊迫但執行有序



慶州在與仁川、濟州的競爭中，於2024年6月才確定為主辦城市。作為中小城市，它僅有16個月籌備期，住宿與交通條件均受限。主要設施建設至6月才完工，9月進入實質準備階段。媒體註冊和簽證發放時間緊張，部分外媒記者一度擔憂行程受阻。韓國商工會議所在浦項迎日灣部署兩艘郵輪作為“海上酒店”，為各國企業家提供住宿。儘管條件有限，當地政府、志願者與居民全力配合，以“最後衝刺”的方式保障大會順利開幕。



二、國際媒體中心：網絡順暢 K美食獲贊



投資172億韓元建成的國際媒體中心（IMC）獲得一致好評。外媒稱“Wi－Fi網絡堪稱一流”，現場支援反應迅速。註冊記者數量超出容納規模三倍，秩序仍井然。媒體中心內提供韓式自助、甜點與K－Food體驗區，被認為體現“韓國式待客之道”。一位韓國記者笑言：“即使整天留在中心，也能吃得很好。”會議結束後，不少記者提著裝滿面包和點心的袋子離場，稱“這是最具溫度的東道主”。



三、外部運作：交通不便但安全優先



多數媒體指出，交通管制與班車延誤是最大不便。從普門園區到峰會場地車程過長，安檢程序複雜，甚至有記者在班車上等待會議開幕。住宿緊張亦受關注，有外媒稱“在無國際機場的城市辦峰會並不容易”。部分商家反映遊客減少、營業額下降，但多數外媒仍表示理解，認為“安全優先可接受”。

