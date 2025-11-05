APEC花絮：習主席下榻酒店背後的故事

KOLON 酒店“紫微垣”（圖源：KOLON 酒店網站） 中評社慶州11月5日電（記者 崔銀珍）為出席2025年亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議來韓訪問的中國國家主席習近平，下榻於慶州KOLON酒店兩天三夜，其所入住的總統套房“紫微垣（자미원）”近日成為外界關注的焦點。位於慶州吐含山腳下的KOLON酒店毗鄰APEC主要會場慶州會展中心（HICO），是一家兼具自然景觀與傳統美學的度假型酒店。習近平主席入住期間，酒店處於嚴格安保狀態，僅接待中國代表團成員，未對外開放。



據酒店方面介紹，習近平主席下榻的總統套房“紫微垣”位於9層，面積約446平方米，內部設有主臥室、貴賓臥室、會客廳、餐廳、茶室、三間浴室、韓屋風格的亭閣、室外按摩浴池及冥想空間等。酒店表示，該套房選址時特別參考了風水專家意見，以吐含山的靈氣為依托，寓意“天人合一、尊貴安寧”。“紫微垣”一名源自古代天文學中象徵帝王居所的星宿，寓意最尊崇的賓客專屬空間。



據悉，習近平主席於11月1日下午3時左右離開酒店前，特地與前來送行的酒店工作人員一一握手致謝，並親切地對總主廚表示：“謝謝您。”



現場工作人員回憶道：“主席目光溫和，語氣親切，令人印象深刻。”



中國代表團方面轉達稱，習近平主席在韓期間“感到十分舒適與滿意”。酒店方面透露，代表團用餐主要以韓式料理為主，特別準備了慶州千年韓牛烤排、泡菜豬肉水煮肉、牛肉烤肉、參雞湯、炒年糕等15種韓餐，以體現韓國飲食文化的多樣與精致。酒店表示：“我們竭盡全力，讓貴賓們在舒適的環境中感受韓國飲食的魅力。”



業內人士評價稱，此次接待過程雖低調，卻展現了韓國地方城市在高規格國賓接待方面的成熟經驗，也是APEC峰會“無聲外交”的一幕。一位酒店管理層人士表示：“雖然時間短暫，但習近平主席在慶州的停留，成為向世界展示韓國禮儀與文化底蘊的重要契機。”