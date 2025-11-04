網評：台當局濫編預算　恐令台財務雪上加霜

中評社北京11月4日電／網評：台當局濫編預算 恐令台灣財務雪上加霜



來源：大公網 作者：朱穗怡



早前台軍被揭發濫用預算，採購每瓶120元（新台幣，下同）的飲用水以及每張5萬元的座椅，當時台灣輿論已經罵翻天。不料，這些“天價水”、“天價椅”不過是冰山一角。最近，台防務部門編列的“強化防衛能量”項目竟出現“女廁設小便鬥”等荒謬亂象。“海軍大氣海洋局”被國民黨“立委”揭發僅200多人編制，卻申請高達17.5億元的特別預算，占了整個海軍特別預算的三分之一。難怪台灣輿論常說民進黨當局才是“最大的詐騙集團”。由此也不禁令人懷疑台灣方面編列龐大的防務預算恐成為弊案叢生的溫床。



民進黨當局2025年防務預算6068億元、占GDP2.45%，2026年度防務預算大幅增至9495億元、一下子突破GDP的3%，再創新高。民進黨當局大幅調升軍費，其目的無非是“倚武謀獨”、“倚美謀獨”。美國方面近年叫囂要求台灣方面防務預算應達到GDP的5%，甚至10%，則是為了要台灣方面多買美國武器，以此把台灣打造成“超多刺豪豬”，讓台灣成為美國人的“代理人”，與中國大陸“開打”，令兩岸中國人自相殘殺，美國則坐收“漁人之利”。對於美方如此險惡的圖謀，民進黨當局領導人賴清德竟然“積極響應”，聲稱台灣防務預算“在2030年前達到GDP的5%”。這真是愚蠢至極，竟然“出錢出命”幫美國對抗中國大陸。不過，這也不令人意外。這“錢”是台灣納稅人的錢，這“命”是台灣老百姓的命，民進黨當然不會“心疼”。

