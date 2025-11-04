中評社北京11月4日電／網評：中方憑強大實力 與美進行平等對話



來源：文匯網 作者：何志平



國家主席習近平10月30日與美國總統特朗普在韓國釜山舉行會晤。時隔六年兩國元首再度會面，就中美關係的戰略性長遠性與雙方共同關心的重大問題達成共識，包括攜手管控芬太尼、擴大農產品貿易、能源領域合作、化解出口管制50%穿透原則，以及最重要的中國暫緩稀土出口限制一年等。元首外交是中美關係的“指南針”“定盤星”，本次會晤之成果，不僅為中美穩定發展把握好方向、駕馭住大局，作出新指引、注入新動力，也為當前動盪不安的世界注入確定性，提升正能量，讓世人暫時鬆了一口氣。一年休戰期背後，更是中國“進退有據”的大國戰略自信與全球貿易規則重塑的開端。



近年來，美國頻繁對華極限施壓並大搞戰略訛詐，從叫囂“脫鈎斷鏈”，到妄圖築起“小院高牆”，再至所謂“對等關稅”，出爾反爾，反覆無常；中國則“兵來將擋，水來土掩”，以堅實的綜合實力和強大的戰略定力為後盾，從實力地位出發，不斷打出一系列強有力的“組合拳”，由單純反制到精準打擊，同美國實現平等對話與合作。



彰顯國家底氣與大國擔當



兩國領導人會晤背後，是世界兩大經濟體博弈策略的根本性質變，折射出中國的實力、智慧與底氣。從經濟總量突破到科技領域攻關，從民生改善到國際話語權增強，中國的硬核實力愈見增長，彰顯國家底氣與大國擔當。在科技領域被封鎖、全球供應鏈遭遇衝擊時，中國縱覽全局、積極應變，以深化多邊合作、拓展新興市場、加速人民幣國際化等策略，加強與他國經濟合作，充分展現構建新型國際關係的決心，讓“人類命運共同體”理念具象化。

