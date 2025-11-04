網評：“老將”“新丁”齊聚　選舉競爭激烈

中評社北京11月4日電／網評：“老將”“新丁”齊聚 立會選舉競爭激烈



來源：大公網 作者：梅若林



距離立法會選舉提名期結束尚餘三日，趕交提名表格的人越來越多。連日來，報名參選的既有長期耕耘社區的地區工作者，也有在各領域享負聲譽的專業人士，甚至還有奧運金牌得主，“老將”“素人”齊聚。新選制下廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性與公平競爭性得到充分彰顯。新一屆立法會參選人比拼的不是資歷或政黨實力，而是個人能力、形象、政綱，所有參選人都站在同一起跑線展開高水平競爭。這樣的立法會選舉，才是香港市民所樂見的高質量民主。



更多新人有望進入立會



如果是在2021年以前，一個沒有任何政治背景、政黨支持的年輕“素人”，是很難有能力與其他參選人展開競爭的；而且在以往“比例代表制”之下，往往會由於政黨動員選民按策略投票或配票，而將沒有背景的候選人“篩走”。這種參選門檻極高、當選與否更重視人脈而非個人表現的選舉文化，往往在選舉未開始時已勸退了不少人。



但在新選制之下，只要符合愛國愛港標準，真心擁護基本法、效忠香港特區，即使每個人的背景理念不盡相同，都一樣有資格競逐立法會議席，一樣可以成為建設香港的積極力量，為國家和香港的未來出一分力、作一分貢獻。當有越來越多五光十色的愛國者進入立法會，立法會才能更有效代表不同社會階層和政治光譜的聲音，為發展經濟改善民生奠定更堅實的基礎。



這無疑反映出香港政治生態的深刻變化。經過第七屆立法會的實踐，香港高質量民主展現出強大的生命力和活力。近月來，多名資深議員先後宣告退位讓賢，希望交棒給新人，讓立法會新風氣得以薪火相傳。他們的高風亮節受到各界稱譽，社會各界亦因此希望看見更多具備才幹抱負的年輕面孔，尤其是那些擁有專業背景和國際視野、更適切符合香港未來發展需要的人才，為立法會以及社會整體注入全新的活力。

