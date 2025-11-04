兩部門發文推動節水裝備高質量發展

中評社北京11月4日電／據新華社報導，記者11月3日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部、水利部近日聯合印發的《節水裝備高質量發展實施方案（2025—2030年）》提出，到2027年，重點領域供水、用水和循環利用等節水裝備取得突破。



節水裝備是節水產業的重要組成部分，也是保障國家水安全的重要支撐。具體到工業領域，2024年工業用水量為971億立方米，約占全國用水量的16%，萬元工業增加值用水量為24立方米。



方案提出了2027年和2030年的發展目標。到2027年，掌握一批具有自主知識產權的核心技術，高效循環冷卻、高端膜分離、智慧用水管控等技術裝備實現產業化應用。節水裝備標準體系更加健全，培育一批節水裝備龍頭企業和製造業單項冠軍、專精特新“小巨人”企業，推動建立節水裝備中試平台，形成大中小企業、產業鏈上中下游協同發展的良好生態。



方案重點關注生產工藝流程中耗水量大的通用設備，圍繞推動供水、用水、回用裝備發展和數智化轉型4項重點任務，提出節水裝備亟需攻關的關鍵零部件、材料和工藝等，通過“點”上突破，構建涵蓋材料研發、裝備製造、系統集成的節水裝備產業鏈“線”式協同，實現全流程、多場景的“面”上節水。



在優化產業創新發展環境方面，方案圍繞加大政策支持力度、加快完善標準體系、提升科技創新能力、強化人才隊伍建設，提出支持重點行業用水設備更新及技術改造，加快節水裝備重點領域急需標準研製，開展節水法規、政策、標準、技術培訓等。