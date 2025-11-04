網評：借APEC深圳會議尋香港發展新機遇

中評社北京11月4日電／網評：借APEC深圳會議東風 尋求香港發展新機遇



來源：文匯網 作者：梁海明（絲路智穀研究院院長）



國家主席習近平在韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議期間宣布，2026年APEC峰會將於明年11月在深圳舉行。這是中國第三次主辦APEC峰會，也是APEC峰會首次落戶粵港澳大灣區核心城市，充分彰顯深圳改革開放成果，更釋放出大灣區在國家對外戰略中地位持續提升的明確信號。香港毗鄰深圳，應自覺站在國家發展全局高度，思考如何轉化自身獨特優勢，積極參與到這一具有全球意義的合作平台之中。



對於香港而言，深圳將辦APEC峰會不僅是“鄰居辦喜事”，更是一次必須主動把握的國家戰略機遇。香港各界應跳出“旁觀者”視角，確立“主會場在深圳，副中心在香港”的戰略定位。這不僅是地理優勢的順勢而為，更是國家戰略布局下的角色升級。香港不能僅滿足於“參與”，而應通過升級旅遊發展局為“會議旅遊發展局”，充分發揮自身制度優勢、國際網絡及專業服務能力，主動承接相關配套活動，與深圳形成互補，展示大灣區協同發展的開放格局。這種作為既是香港融入國家戰略的實際行動，也是重塑國際競爭力的重要路徑。



港深聯動 提升國際化水平



事實上，此種“主副聯動”的思路，已在多國多城的國際會議實踐中屢見成效。從東京—大阪模式到布魯塞爾—海牙軸線，區域內城市協同承辦國際會議的成功範例為香港提供了重要參考。香港若在APEC籌備周期內，承接專題論壇、工商界活動、文化交流項目等高端配套環節，不僅有助於提升城市國際化水平，也能通過實際行動落實“十五五”規劃建議中“支持港澳更好融入和服務國家發展大局”的戰略部署。這既能進一步鞏固香港作為國際會議之都的全球定位，也是在全球治理體系深刻重構的大背景下爭取制度性話語權的重要實踐，真正實現“會”謀發展、“會”促繁榮的多重目標。

