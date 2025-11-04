李強米舒斯京主持中俄總理第三十次定期會晤

11月3日，國務院總理李強在杭州同俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第三十次定期會晤。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月4日電／據新華社報導，11月3日，國務院總理李強在杭州同俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第三十次定期會晤。



李強表示，中俄是相互信賴的好鄰居、好夥伴。今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，兩國支持彼此舉行隆重紀念活動，進一步深化了中俄友誼。習近平主席和普京總統年內兩度會晤，引領中俄關係破浪前行、高水平發展。當前國際形勢深刻變化，中方願同俄方以兩國元首重要共識為根本遵循，加強戰略溝通，深化各領域協作，更好維護共同的發展和安全利益。上個月，中共二十屆四中全會審議通過了“十五五”規劃建議，為未來5年乃至更長一段時期的中國發展擘畫了藍圖。中方願同俄方堅定相互支持，密切高層交往，加強發展戰略對接，拓展各領域合作，不斷推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，在實現現代化的道路上繼續攜手前行。



米舒斯京表示，熱烈祝賀中共二十屆四中全會成功召開，堅信中國未來經濟社會發展將取得更大成就。俄中新時代全面戰略協作夥伴關係當前處於歷史最高水平。普京總統和習近平主席年內實現互訪並出席中國人民抗日戰爭、蘇聯衛國戰爭紀念活動，彰顯了俄中牢固的政治互信和兩國人民的深情厚誼。俄方願同中方加強高層交往，拓展貿易、投資、交通、能源、農業、數字經濟、人文等領域交流合作，辦好“俄中文化年”系列活動，不斷豐富兩國關係內涵。



李強和米舒斯京聽取了中俄總理定期會晤委員會，投資、能源、人文合作委員會，中國東北地區和俄羅斯遠東地區政府間合作委員會雙方代表工作匯報。



兩國總理充分肯定雙方各委員會一年來的工作。雙方一致認為，元首戰略引領是中俄關係與合作的重要政治保障，應把全面落實兩國元首重要共識作為首要任務，優化拓展合作機制，激發兩國經貿、旅遊和邊境城市經濟融合發展活力，加大對人文合作投入，推進相互免簽政策，進一步便利人員往來，讓中俄友好更加深入人心。進一步密切在上合組織、金磚國家、聯合國等多邊框架內協作，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。



會晤後，兩國總理簽署《中俄總理第三十次定期會晤聯合公報》，並共同見證簽署海關、衛星導航等領域合作文件。



何立峰、吳政隆、諶貽琴參加上述活動。