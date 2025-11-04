韓正會見卡塔爾埃米爾塔米姆

當地時間11月3日，國家副主席韓正在卡塔爾多哈出席第二屆社會發展世界峰會期間會見卡塔爾埃米爾塔米姆。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月4日電／據新華社報導，當地時間11月3日，國家副主席韓正在卡塔爾多哈出席第二屆社會發展世界峰會期間會見卡塔爾埃米爾塔米姆。



韓正轉達習近平主席對塔米姆埃米爾的親切問候。韓正表示，中方支持卡塔爾舉辦社會發展世界峰會，預祝峰會圓滿成功。卡塔爾是中東地區有獨特重要影響的國家，也是中國重要的戰略夥伴，中方始終高度重視中卡關係。去年7月，習近平主席同殿下在“上海合作組織＋”會議期間會面，就深化中卡關係達成重要共識。不久前召開的中國共產黨二十屆四中全會審議通過了關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議，中國致力於通過實現自身發展更好造福世界，這將為中卡友好合作提供寶貴機遇。深厚的政治互信是中卡關係發展的基礎，中方願同卡方共同落實好兩國元首重要共識，保持高層交往，在涉及彼此核心利益問題上繼續堅定給予相互支持，深化能源、人工智能、數字經濟等領域合作，推動中卡戰略夥伴關係不斷邁上新台階。



塔米姆感謝韓正出席第二屆社會發展世界峰會，請韓正轉達對習近平主席的良好祝願。塔米姆表示，中國是卡塔爾的最大貿易夥伴，卡中關係對卡至關重要。卡方珍視卡中友誼，感謝中方支持卡方捍衛領土主權和國家安全，將堅定恪守一個中國原則，願跟進瞭解中國“十五五”規劃，同中方拓展各領域合作，強化能源夥伴關係，將卡中關係提升至新高度。



