中評深度：喬林生研判中日關係走向

南開大學世界近現代史研究中心、南開大學日本研究院教授喬林生（中評社資料圖） 中評社北京11月12日電（記者 海涵）南開大學世界近現代史研究中心、日本研究院教授喬林生日前就高市早苗當選日本首相後中日關係走向接受中評社記者專訪。喬林生指出，高市早苗的上台，預示著中日關係進入了一個更具不確定性和挑戰性的時期。尤其是，高市早苗在歷史問題上的強硬言行，會持續消耗兩國多年來艱難積累的政治信任。



喬林生認為，高市政權對華政策呈現出一種複雜的“有限強硬”態勢，即戰略上示強，但戰術上受多重因素制約。對此，中方並非被動接受，完全可以主動作為，加強引導塑造，以維護中日關係大局穩定。



關於高市政權的台海政策，喬林生指出，高市早苗在台灣問題上的強硬言論確實引人關注，但這並不意味著日本的台海政策發生了“根本性”變化。高市激進口號與現實操作之間存在落差，更多是策略性調整與國內政治制約下的姿態。



喬林生也認為，高市早苗強化日美同盟以應對台海問題的策略，並非簡單的“選邊站”，而是日本戰略傳統、國內政治右傾以及中美博弈加劇共同作用下的結果。然而，這種過度依賴軍事威懾和同盟綁定的路徑，可能讓日本陷入越是追求安全、反而越不安全的“安全悖論”。



以下是專訪全文：

