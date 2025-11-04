【
中方決定延長對法國等國免簽政策
2025-11-04 11:25:20
中評社北京11月4日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧3日在例行記者會上答問時表示，為了貫徹落實黨的二十屆四中全會精神，擴大高水平對外開放，持續便利中外人員往來，中方決定將對法國等國的免簽政策延長至2026年12月31日。此外，中方將於2025年11月10日至2026年12月31日對瑞典免簽。
