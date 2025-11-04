中方恢復旅行社經營中國公民赴加團隊游業務

中評社北京11月4日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧11月3日在例行記者會上答問時表示，綜合考慮中國遊客出境需求、當地旅遊環境等各方面情況，中方決定恢復旅行社經營中國公民赴加拿大團隊游業務。



“相信這將進一步促進中國同加拿大人員往來，增進兩國人民相互瞭解和友誼。”毛寧說，中方願同加方共同努力，為兩國人員往來提供更多便利，也希望加方相向而行，為中國遊客提供安全、舒適的旅遊環境。



