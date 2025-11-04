中國－東盟自貿區升級創造廣闊產業合作機遇

中評社北京11月4日電／據新華社報導，印尼工商會中國委員會主席加裡巴爾迪·托希爾日前接受新華社記者專訪時表示，中國－東盟自貿區3.0版升級議定書不久前在馬來西亞吉隆坡簽署，為東盟與中國乃至世界各國企業創造了豐富的市場和產業合作機遇。



“對印尼等東盟成員國而言，這份議定書有助於在開放、基於規則的框架下提升競爭力，吸引可持續投資並加強區域一體化。”托希爾說。



托希爾表示，議定書涵蓋數字經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通等新領域，而數字化轉型與綠色增長是印尼發展議程的核心，該國實現淨零排放目標需要依托清潔能源和綠色出行領域的合作，而這正與中國的發展戰略相契合。



托希爾認為，在數字經濟領域，印尼可與中國開展電子商務平台、人工智能物流和數字支付生態系統等合作，助力中小企業發展並降低交易成本。在綠色經濟領域，印尼希望借鑒中國在可再生能源技術、電動汽車供應鏈和綠色金融框架方面的經驗。



托希爾還表示，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）為印尼與中國合作注入了新動力，特別是對中小企業而言。通過簡化海關程序、促進電子商務和數字貿易，RCEP讓印尼企業能夠更深入地融入區域價值鏈。



談及中印尼“兩國雙園”合作項目，托希爾說，印尼和中國在綠色能源、數字經濟、礦產下游加工及可持續農業等領域優勢互補、願景相通。這一合作項目將發揮產業連接器和貿易加速器的作用，為投資、技術交流和產業合作提供新平台，進一步整合印尼的資源優勢與中國的製造創新能力。



關於即將在上海舉辦的第八屆中國國際進口博覽會，托希爾說，中小企業是印尼經濟的支柱，進博會為它們獲取合作夥伴、拓展市場、融入全球貿易生態系統提供了高效平台和難得機遇。



“我們堅信，印尼與中國的合作不僅互惠互利，更是區域穩定與發展的基石。”他表示，這種堅實的夥伴關係不僅體現了雙方深厚的經濟聯繫，也展現出進博會等平台所發揮的變革性作用。