三個視角看外匯市場五年新變化

（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京11月4日電／據人民日報海外版報導，創歷史同期新高——國家外匯管理局10月22日公布的前三季度跨境收支規模數據引發市場廣泛關注。



作為反映涉外經濟活躍度的重要指標，中國跨境收支在“十四五”時期活力不斷增強。2024年，中國跨境收支規模達到14萬億美元，較2020年增長64%，“十四五”時期年均增長速度比“十三五”時期提高8個百分點。今年前三季度，中國跨境收支總規模達11.6萬億美元，同比增長10.5%，跨境貿易和投融資活動持續活躍。



從跨境收支到外匯市場交易，從服務外貿發展到助力企業“走出去”，“十四五”時期中國外匯市場都有哪些新變化？從三個視角來看——



看收支——



規模更大、運行更穩健



13.3噸鮮葡萄啟運，順利出口巴拿馬——近日，甘肅本源興農產品有限責任公司完成了一次對外出口的新突破，實現甘肅敦煌鮮葡萄首次出口美洲市場。



“得益於光照充足、晝夜溫差大、病蟲害少等優勢條件，敦煌是全國適宜種植葡萄的重要產區，全市葡萄種植面積達6.7萬畝。”本源興農產品公司業務負責人翟凱君說，依托地區自然資源和產品優勢，公司近年不斷拓展國際市場，鮮葡萄出口量持續增長。



蘭州海關副關長齊志宇介紹，“十四五”時期，甘肅省特色產品出口實現歷史最好成績。2021年以來截至目前，全省外貿進出口年平均增速達13.9%，2024年進出口總值近10年來首次突破600億元。

