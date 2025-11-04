中國空間站：太空千日　收穫滿滿

2024年12月17日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十九號航天員蔡旭哲（上）、宋令東（下）在氣閘艙艙門內外工作的畫面。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月4日電／據人民日報報導，大漠蒼茫，胡楊颯颯。10月31日，神舟二十一號航天員乘組從酒泉衛星發射中心出發飛向中國空間站。“天宮”迎來新訪客，書寫太空新篇章。



2022年12月31日，國家主席習近平在二〇二三年新年賀詞中鄭重宣布，“中國空間站全面建成”。



建成1000多天以來，中國空間站安全平穩運行，累計支持7個航天員乘組在軌工作生活，支撐200餘項空間科學與應用項目，展現了自力更生、自主創新的中國科技力量，彰顯了航天人建設航天強國、攀登科技高峰的創新情懷。



人工智能大模型、智能機器人、最新無線通信系統……空間站科技感十足



空間站裡，經常能看到一幕場景：航天員“飄”至艙體中間，伸手一夠，借助艙體吊環來個帥氣的引體向上，一會兒蹬蹬太空自行車，一會兒又在太空跑台上奔跑。空間站內設置了專門的鍛煉區，幫助航天員鍛煉力量、降低失重影響。



今年7月發射的天舟九號貨運飛船攜帶的太空包裹裡，有一件給空間站添置的新健身器材——“核心肌肉鍛煉裝置”。抵達空間站後，它被安裝在問天艙的艙壁上，用來強化和提升航天員的核心肌肉功能，減緩椎旁肌肉萎縮以及返回後的肌肉疼痛。



1000多天裡，像健身器材這樣的“新家當”源源不斷地被送往“天宮”。空間站“星景房”的環境和設施持續優化，越住越好。



“空間站實現了無線通信系統升級。”中國空間站地面保障支持團隊科研人員、中國航天科技集團五院湯溢說，當前的“太空之家”，採用了最新一代商用無線通信技術，確保航天員艙內以及艙外無線通信的穩定暢通。

