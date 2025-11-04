太古城車位熱銷的啟示

現時太古城車位月租約3500至4000元，以車位售價約100萬元計算，租金回報達4.2厘。（大公報） 中評社香港11月4日電／大公報報導，據世紀21星鑄總經理楊永健分析，今年新盤市場持續熾熱，亦有發展商趁機沽售車位套現。在剛過去的周六（1日），太古地產開售港島鰂魚湧太古城第十期車位，首日只供太古城居民優先選購，反應非常熱烈，即日加推餘下所有車位以滿足居民需求，截至周日（2日）下午2時共售出381個私家車車位及18個電單車車位，套現約4.2億元，單日售出近400個車位。這對市場有何啟示？



車位市場與住宅截然不同。有人分析居住是市民必需品，相反私家車是一種奢侈品。一般來說，衹有中產以上家庭才有車代步。事實上，過去數年車位成交大幅減少，去年純車位的交易更跌至不足4500宗的歷史低位，相對於2021年以前，平均每年約有1萬宗純車位的成交。但受惠於太古城車位暢銷，今年車位成交總數超越去年水平。



過去數年車位成交顯著回落，其中最主要的原因是“有車一族”較以往減少。2018年全港領牌的私家車及客貨車的數量多達77萬架，但疫情期間私家車數目顯著減少，最新私家車的數目才稍為回升至65萬架，再者疫情前是私家車數目多於車位數目，現時兩者比例已經逆轉，泊車位比起車輛數目還要多，以往“有車無位泊”，現在已變成“有位無車泊”，車位供求比例顯著改變，車位租金因而回落，自然令近年車位投資變得不吸引。



當然新近太古城車位暢銷是多方因素綜合而成，首先是發展商車位定價明顯較審慎，最新推出第十期的私家車車位定價，售價介乎88萬至128萬元，套裝私家車車位組合每對售價為180萬元；電單車車位每個售價為20萬元，比對2021年太古地產拆售第七、八期車位，當時車位定價由200萬至275萬元。換言之，發展商最新的售價較四年前大幅劈價一半以上。



租金回報高於住宅



其次，相對於現時太古城車位的每月租金約3500至4000元左右水平，如果以車位售價約100萬元來計算，車位租金回報達4.2厘，比起最新住宅回報約3至4厘還要高。而在減息周期下，最新大額定期存款息率一般在3厘以下水平，買車位收租的回報肯定比定期存款息率還要高。今期車位暢銷除吸引用家入市外，相信亦吸引不少收租客買車位收租。



車位相當受到地區因素影響，即使整體而言，目前車位供應較以往充裕，但個別地區車位供應仍然是顯著供不應求，其中啟德跑道區租金仍然遠較其他地區為高。