糖尿病年輕化　中大開展四年篩查計劃

中大開展為期四年的DNA檢測篩查計劃。（大公報） 中評社香港11月4日電／大公報報導，糖尿病有年輕化趨勢，在香港，每十名成年人中就有一人患有糖尿病，每五名糖尿病成年患者一人在40歲前發病。香港中文大學開展一項為期四年的篩查計劃，旨在及早識別有早發性糖尿病遺傳風險的18歲至44歲人士，以便及早採取行動預防或延緩患上糖尿病。



中大醫學院內科及藥物治療學系陸安欣教授表示，早發性糖尿病患者因為並發各種身體和精神疾病而需要反復入院，死亡率比較遲發病的糖尿病患者高1.5至兩倍。中大進行的防控早發性糖尿病計劃於2024年5月正式啟動，為期四年，為9000名18至44歲、有糖尿病風險的人士進行篩查，目標是識別出未來十年患糖尿病的高風險人士，及早預防或延緩患上糖尿病。參加者需要未曾確診為糖尿病，以及有最少一個糖尿病風險因素例如中央肥胖／超重、糖尿病家族史等。



及早識別遺傳風險可預防



參加者會接受唾液DNA檢測，結合基因標記與其他風險因素，以演算法識別具有糖尿病遺傳傾向的高風險人士，接受進一步的尿液和血液檢測，包括75克的口服葡萄糖耐受性測試（俗稱“飲糖水”）。確診患有糖尿病或糖尿病前期的人士會接受自身免疫和／或胰島素標記檢測，並轉介至社區的基層醫療醫生接受資助治療；而糖尿病前期人士亦會得到健康支援，以預防或延緩糖尿病。



中大香港糖尿病及肥胖症研究所所長陳重娥教授表示，糖尿病是可預防和可治療的，挑戰在於在正確的時間，由正確的人在正確的環境中，以正確的策略治療正確的患者，便是精準醫療的精髓。



該項篩查計劃由香港賽馬會慈善信托基金審批撥捐逾6100萬港元支持，中大香港糖尿病及肥胖症研究所主導，並與亞洲糖尿病基金會、聖雅各福群會及多個社區醫療夥伴合作推行。