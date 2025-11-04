蘇丹兩起無人機襲擊致20名平民死亡

中評社北京11月4日電／據新華社報導，喀土穆消息：據蘇丹地方和民間團體3日發布的消息，該國中部北科爾多凡州和西部北達爾富爾州當天遭准軍事組織快速支援部隊無人機襲擊，共造成20名平民死亡、30多人受傷。



地方團體“北科爾多凡抵抗委員會”在一份聲明中說，3日上午，快速支援部隊對北科爾多凡州首府歐拜伊德以東約15公里處的平民集會發動無人機襲擊，造成13名平民死亡、29人受傷，其中多人傷勢嚴重。目擊者告訴新華社記者，襲擊發生時，人們正在參加一場親屬追悼儀式。



民間團體“蘇丹醫生網”3日發表聲明說，北達爾富爾州西部一所兒童醫院當天遭快速支援部隊一架無人機襲擊，造成婦女兒童在內7名平民死亡，另有5人受傷。



快速支援部隊尚未就這兩起襲擊事件作回應。



近期，快速支援部隊在蘇丹達爾富爾、科爾多凡地區加大攻勢，先後控制北科爾多凡州巴拉市和北達爾富爾州首府法希爾，並試圖奪取歐拜伊德及南科爾多凡州首府卡杜格利的控制權。聯合國國際移民組織11月2日公布的數據顯示，由於安全局勢惡化，自10月26日以來，分別已有超過7萬人、3.6萬人逃離法希爾和北科爾多凡州。



2023年4月15日，蘇丹政府軍與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續兩年半多的武裝衝突造成大量平民死亡，但真實數字難以統計，且已“斷更”近11個月。據聯合國近期發布的數據，蘇丹約5000萬人口中，超過1170萬人流離失所，3000多萬人急需人道主義援助。