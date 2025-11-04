】 【打 印】 
國際油價3日微漲
　　中評社北京11月4日電／據新華社報導，國際油價3日微漲。

　　截至當天收盤，紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格上漲7美分，收於每桶61.05美元，漲幅為0.11%；1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲12美分，收於每桶64.89美元，漲幅為0.19%。

