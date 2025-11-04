】 【打 印】 
金永南逝世　朝鮮將舉行國葬
　　中評社北京11月4日電／據新華社報導，綜合朝中社4日報導，朝鮮最高人民會議常任委員會前委員長金永南3日因病去世，享年97歲。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩4日凌晨前往吊唁。

　　報導說，朝鮮勞動黨中央委員會、朝鮮國務委員會、朝鮮最高人民會議常任委員會、朝鮮內閣決定，為金永南舉行國葬。由金正恩、朝鮮內閣總理朴泰成、朝鮮最高人民會議常任委員會委員長崔龍海等100人組成國家治喪委員會。

　　報導說，國家治喪委員會表示，金永南靈柩將於4日9時到19時接受吊唁，5日9時出殯。

