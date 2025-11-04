秘魯外長宣布秘魯與墨西哥斷交

中評社北京11月4日電／據新華社報導，利馬消息：秘魯外交部長烏戈·德塞拉3日宣布，由於墨西哥駐秘魯大使館向秘魯前總理貝特西·查韋斯提供政治庇護，秘魯已決定與墨西哥斷絕外交關係。



德塞拉在一場新聞發布會上說，貝特西·查韋斯數小時前進入位於利馬的墨西哥大使館尋求庇護，意圖離開秘魯從而逃避司法審理。墨方為貝特西·查韋斯啟動庇護程序是一種“不友好行為”。秘魯不得不與先前一直保持“兄弟般關係”的墨西哥斷交。



德塞拉同時表示，秘魯與墨西哥斷交並不意味著斷絕領事關係，兩國相互派駐的領事機構仍將向本國公民提供保護。



據秘魯媒體報導，貝特西·查韋斯因涉嫌參與前總統卡斯蒂略發動的“未遂政變”而受審，最近連續缺席3場庭審。若她在下一次庭審中仍未出席，法院將下令查明其行蹤並實施逮捕。



2022年11月25日，秘魯時任總統卡斯蒂略任命貝特西·查韋斯為總理。同年12月7日，卡斯蒂略宣布解散國會並成立緊急政府，被國會視為“政變”，國會隨後以“違憲解散國會、篡奪公權力”為由彈劾卡斯蒂略並將其拘禁，副總統博魯阿爾特當天宣誓接任總統職務。卡斯蒂略的支持者舉行抗議示威，與警方發生衝突，造成人員傷亡。這場政治動蕩持續數月。



貝特西·查韋斯在卡斯蒂略“未遂政變”後宣布辭職，一度被羈押。今年9月，國會禁止她在10年內擔任公職。



卡斯蒂略被彈劾後，墨西哥時任總統洛佩斯多次表示支持卡斯蒂略，並向卡斯蒂略的妻子和孩子提供政治庇護。由此，時任總統博魯阿爾特於2023年2月宣布，秘魯決定召回駐墨西哥大使，並將兩國外交關係降為代辦級。



