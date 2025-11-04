哈梅內伊：伊朗近期不會考慮與美國合作

中評社北京11月4日電／據新華社報導，伊朗最高領袖哈梅內伊3日在首都德黑蘭發表公開講話時表示，伊朗近期不會考慮美國提出的合作請求。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，哈梅內伊強調，伊朗與美國之間的分歧是本質性、而非策略性的，凸顯兩國利益的根本衝突。美國必須徹底停止支持以色列、撤出部署在中東地區的軍事基地並停止干涉伊朗內政，衹有滿足這三個前提，伊朗才會考慮與美國合作，且不會在近期考慮。



同天，伊朗外交部發言人巴加埃在德黑蘭的例行記者會上確認，各方正通過不同渠道努力促成伊美接觸。他表示，伊美雙方通過中間方傳遞了信息，“但這絕不意味著伊朗與美國已啟動談判進程”。



美國和伊朗今年4月起舉行五輪由斡旋方阿曼居中傳話的間接談判，雙方在鈾濃縮等核心議題上分歧巨大。第六輪談判原定6月15日舉行，因以色列突襲伊朗而取消。以伊12天衝突期間，美國轟炸伊朗核設施，作為回擊，伊朗用導彈打擊美軍駐卡塔爾烏代德空軍基地。為施壓伊朗與美國恢復談判，英國、法國、德國8月28日通知聯合國安理會，以伊朗違反伊核協議為由，啟動“快速恢復制裁”機制。9月19日，安理會未能通過旨在繼續解除對伊朗制裁的決議草案。



伊朗外交部10月18日發表聲明說，《聯合全面行動計劃》（伊核協議）及其所對應的聯合國安理會第2231號決議規定的10年期限於當日到期，決議中針對伊朗和平核計劃所設的各項限制及相關機制均應視為終止。