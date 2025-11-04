﻿香港中醫院網約　記者實測：兩分鐘搞掂

香港中醫醫院將於12月11日分階段投入服務，市民即日起可透過電話或網站預約。（大公報） 中評社香港11月4日電／大公報報導，香港中醫醫院將於12月11日分階段投入服務，市民即日起可透過電話或網站預約。記者實測網上預約，發現預約需填寫姓名、聯絡資訊，選擇預約日期及時段，以填寫症狀及病史等訊息，需時約兩分鐘便完成，須留意的是若經網上預約，醫院會在三個工作天內致電確認安排，預約者記得留意來電。



香港中醫醫院提供四種預約方式（詳見表），包括現已開放的電話預約及網站登記，其中網上預約可24小時隨時登入。大公報記者昨日實測網上預約，可見預約只需填寫簡單資料，包括姓名、電郵、電話等，預約時可以選擇最多兩個優先預約日期及時段，最早可預約日期是中醫醫院開幕首日即12月11日，最遲可預約日期為1月10日，每日可選擇時段為上午9時至中午12時40分，或下午2時至5時40分。預約時還須填寫症狀、病史等訊息。填寫完資料就可以提交預約。網站提醒，會在三個工作天內透過電話聯絡，跟進預約。



中醫醫院首年會提供門診及日間住院服務，並全面開展中醫六大分科服務，即中醫內科、中醫外科、中醫婦科、中醫兒科、中醫骨傷科及中醫針灸科，以及老年退化性疾病和中風後復康等12個專病項目。



中醫醫院採用三大收費模式，包括“套餐收費”、“簡易分項收費”及“組合式收費”，同時設有醫療費用減免機制，指定病人組別可獲全額費用減免。為鼓勵有需要的市民體驗香港首間中醫醫院的服務，中醫醫院在開院首年推出體驗優惠，部分指定服務將以原價七折至九折提供。