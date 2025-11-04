以軍頻襲黎巴嫩南部　黎總統斥責

11月3日，在黎巴嫩南部奈拜提耶省杜韋爾鎮，人們在以色列空襲現場清理車輛殘骸。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月4日電／據新華社報導，以色列3日對黎巴嫩南部再次發動空襲，以軍稱打死兩名黎巴嫩真主黨武裝人員。據黎巴嫩公共衛生部消息，空襲造成2人死亡、7人受傷。黎巴嫩總統批評以方用襲擊回應談判，缺乏和談誠意。



再對真主黨下手



據黎巴嫩國家通訊社援引黎公共衛生部消息報導，當天下午，一架以色列無人機向奈拜提耶省杜韋爾鎮一輛小汽車發射3枚導彈，造成1人死亡、7人受傷。另一架以色列無人機在奈拜提耶省艾塔沙蔔村空襲一輛摩托車，造成1人死亡。



消息人士向新華社記者透露，死者為真主黨成員穆罕默德·哈迪德和優素福·納梅·蘇魯爾。



以色列國防軍當天發表聲明說，以軍在奈拜提耶省的空襲打死哈迪德。聲明稱，哈迪德是真主黨精銳武裝拉德萬部隊一名指揮官，曾多次對以色列發動襲擊，並於近期試圖重建真主黨軍事基礎設施。



聲明說，以軍當天稍早時候還在艾塔沙蔔村實施打擊，打死一名正在試圖收集以軍部隊情報的真主黨武裝人員。



以軍宣稱，這些真主黨人員的行為違反以黎停火協議。



黎以停火協議去年11月27日生效。根據協議，以軍應在今年1月26日之前逐步撤出黎南部。之後，以方指責黎方未全面執行停火協議，將撤軍期限延長至2月18日。到期後，以軍又以保護以北部居民為由，稱將“無限期”駐扎在黎南部5個據點。黎巴嫩則要求以軍全面撤出黎被占領土。



黎總統：談判不能是單方面的