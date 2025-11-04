中國經濟頂住壓力穩中有進

中評社北京11月4日電／據人民日報海外版報導，國家發展改革委日前召開新聞發布會，國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超在會上介紹，前三季度，中國經濟頂住壓力、穩中有進，民生保障扎實有力，有效投資持續擴大，為實現全年經濟社會發展目標奠定了堅實基礎。



總體呈現五方面特點



前三季度，中國經濟運行總體呈現五方面特點：



一是運行穩。前三季度國內生產總值（GDP）同比增長5.2%，在全球主要經濟體中繼續保持前列。從需求看，社會消費品零售總額同比增長4.5%，增速比上年同期加快1.2個百分點。從供給看，規模以上工業增加值增長6.2%，創下了2022年以來的同期新高。



二是動能足。從前三季度數據看，裝備製造業、高技術製造業增加值分別增長9.7%、9.6%，占規模以上工業比重為35.9%、16.7%，比去年同期提高2.1個、0.8個百分點；集成電路製造業、智能設備製造業增加值分別增長22.4%、12.2%。



三是質效升。治理無序競爭成效逐步顯現，重點產品價格、企業效益等指標都有所改善。多晶矽、矽片、碳酸鋰等產品價格明顯回升；前三季度，規模以上工業企業利潤同比增長3.2%，9月份單月同比增長21.6%。



四是韌性足。面對外部環境的劇烈變化，前三季度貨物出口仍保持7.1%的增速；出口產品結構更加優化，前三季度高新技術產品、機電產品出口增速分別達11.9%、9.6%，不少國貨“潮品”成為全球“爆款”；出口布局更加多元，對共建“一帶一路”國家出口增長12.4%。

