中大醫院逾千項目減價　收費冀與市場看齊

中大醫院公布新收費安排，其中逾1000個項目調低收費。（大公報） 中評社香港11月4日電／大公報報導，香港中文大學醫院宣布重新檢視醫院收費，首階段檢視超過1300個項目，逾1000個項目下調收費，300多項凍結收費，13個項目上調收費。新收費已於本月起生效，涵蓋高使用量的泌尿外科、眼科、內視鏡、放射診斷和病理科服務。



中大醫院表示，因為聽到有聲音指中大醫院的收費太貴、與市場有偏差等負面反應，因此要調整收費，收費減幅由約2%至雙位數字比例不等，希望與市場看齊。醫院將在後勤和管理方面減人手以控制成本。



中大醫院昨日舉辦傳媒茶敘，公布收費調整安排。首階段收費檢視共1358個項目，佔中大醫院所有服務項目約四分之一。中大醫院候任財務總監馬凱雲表示，減價的項目主要涵蓋醫學診斷及病理科化驗項目，舉例指胃鏡檢查切除一樽息肉或活體組織標本的新收費為13100元，減價600元；新一代帶狀疱疹（生蛇）疫苗由6991元減至4980元、9合1HPV子宮頸癌疫苗（三劑）由5580元減至4600元、呼吸道合胞病毒疫苗的價格由3080元減至2680元；另外亦優化收費機制，由晚上6時後需繳付手術室附加費，延長至晚上10時才需繳付，與市場看齊；眼科白內障手術將增設更多焦距及散光人工晶體選擇。



生蛇疫苗減至4980元



加價項目包括3個泌尿外科服務及10個化驗項目。包皮環切除術（全身麻醉）的日間手術收費，會由29620元加至33000元；入院病人的半硬式輸尿管鏡激光碎石術（監測麻醉／全身麻醉）的收費由63810元加至79900元。馬凱雲表示，開院至今收集更多臨床數據後，審慎計算手術成本，並與市場價格比較，最終決定加價，但不會偏離市場水平。



中大醫院行政總監鐘健禮表示，今次修訂價格的主要目的是回應病人需求。他坦言，開院初時推出“套餐收費”並無太多數據，難以精確訂立價格。有意見反映醫院部分賬單出現意外收費項目、收費水平較本港最貴醫院收費更貴等，各界對醫院價格反應負面，因此定價路向需要作重要修訂及修正，收費調整會參考業界收費水平。他表示，次階段收費調整將於下月推出，涵蓋乳房外科、婦科、骨科及化療服務。院方會觀察兩階段調整反應，視乎情況在明年首季推出下階段調整。



保持透明度 非將貨就價



鐘健禮強調，調整收費並非“鬥平”，亦非將貨就價，而是希望讓市民知道院方有認真定價，保持收費的透明度，確保服務“物有所值”，提升市民對醫院的信任。他亦承諾，醫院向病人發出收費單之前會有職員主動檢查，確保無誤，他亦會親自就每一宗涉及收費的投訴作跟進。



政府早前將中大醫院的40億元貸款首次還款期限順延至2028年。被問及院方能否如期還款，鐘健禮表示，正在努力中，亦會與政府緊密溝通。醫院收入正平穩上升，只要醫院獲得市民信賴，相信情況會慢慢變好。他又說，院內手術室及病床還未全面運作，仍有空間發展。院方亦會透過減少管理層及後勤行政部門人手開支控制成本，節省部分繁復程序，預計未來每年可以節省超過2000萬元。