【
大
中
小
】 【
打 印
】
多國領導人將出席第八屆中國國際進口博覽會
http://www.CRNTT.com
2025-11-04 12:21:00
中評社北京11月4日電／據人民日報報導，外交部發言人3日宣布：第八屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行。格魯吉亞總理科巴希澤、塞爾維亞總理馬楚特、尼日利亞眾議長塔傑丁、斯洛文尼亞國民委員會主席洛特裡奇等外國領導人將應邀出席進博會開幕式及相關活動。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
第八屆進博會規模將再創新高
(2025-11-04 11:43:50)
南非貿工部：進博會助南非企業對接中國市場
(2025-11-04 11:21:19)
第八屆進博會規模將再創新高
(2025-10-31 15:58:46)
上海已出台多項保障舉措確保進博會成功舉辦
(2025-10-28 16:46:00)
進博會上海會議活動將於11月6日開啟
(2025-10-18 16:28:59)
170家全球企業成為八屆進博會“全勤生”
(2025-07-25 18:04:24)
外資企業在華以創新助推“在中國、為世界”
(2025-06-10 13:38:49)
第八屆進博會推介會在葡萄牙舉行
(2025-05-08 17:18:39)
逾800家企業參展本屆進博會
(2025-05-06 11:35:41)