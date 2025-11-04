多國領導人將出席第八屆中國國際進口博覽會

中評社北京11月4日電／據人民日報報導，外交部發言人3日宣布：第八屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行。格魯吉亞總理科巴希澤、塞爾維亞總理馬楚特、尼日利亞眾議長塔傑丁、斯洛文尼亞國民委員會主席洛特裡奇等外國領導人將應邀出席進博會開幕式及相關活動。