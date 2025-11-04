日本中小學校園霸凌事件數量創新高

2016年8月30日，在日本東京，學生們背著書包攜帶各種學習用品走在校園裡。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月4日電／據新華社報導，日本文部科學省近期發布的調查結果顯示，日本2024財年共報告近77萬起校園霸凌事件，為有相關記錄以來新高。



共同社3日援引這項調查報導，2024財年日本中小學經確認的校園霸凌事件共計76.9萬起，範圍遍及全國3萬多所學校，占全部學校的83.9%。發生在小學的霸凌事件最多，超61萬起。



調查顯示，經認定導致身體傷害或學生長期缺課的“嚴重事件”達1405起，創有記錄以來新高。所有霸凌事件中，有肢體衝突的校園暴力事件增至12.8萬餘起，同比增長18.2%。



文部科學省表示，霸凌事件增加一定程度上緣於學校更積極“定性”，但嚴重事件持續增加“令人擔憂”。報告提到，有8名學生因遭校園霸凌而自殺。



校園霸凌是日本面臨的嚴重社會問題，甚至引發殺人和自殺悲劇，也是不少學生拒絕上學的原因之一。



這項調查同時顯示，日本全年缺勤30天以上的小學生和初中生達35.3萬餘人，同比增長2.2%，連續12年增加。其中，小學生長期缺勤事件約13.7萬起，初中21.6萬起。文部科學省認為，長期缺勤增加與更多家長認為“不應強迫孩子上學”有關。