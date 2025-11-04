美聯儲官員：通脹或居高不下　下月未必降息

中評社北京11月4日電／據中央廣電總台國際在線報導，當地時間11月3日，美聯儲理事莉薩·庫克表示，隨著美國的關稅政策影響傳導至經濟，她預計未來一年美國通脹將居高不下。鑒於通脹和勞動力市場前景的雙重風險，目前並不能確定12月會再度降息。



庫克當天在華盛頓布魯金斯學會的活動上說，關稅導致美國企業成本增加，未來一年美國通脹可能會保持在高位。



“我與商界領袖的接觸表明，關稅對美國消費者價格影響的傳導尚未完成”。她指出，許多公司採取了在成本上漲前以較低價格減少庫存的策略，而一些公司則在等待關稅不確定性消散後再提高價格。



庫克說，如果關稅影響比預期的更大或更持久，她將“準備好採取有力行動”。



庫克還表示，持續的聯邦政府停擺將給本季度的經濟活動帶來壓力，並可能對私營部門產生溢出效應。



美聯儲10月29日宣布再次降息25個基點，這是今年連續第二次降息。庫克認為，降息的決定是恰當的，“因為我認為就業面臨的下行風險大於通脹面臨的上行風險”。但她同時表示，通脹和勞動力市場風險均在上升。目前，美聯儲官員正在通脹上升的風險和勞動力市場急劇疲軟之間努力尋求平衡。



庫克表示，“展望未來，美國貨幣政策並非處於既定的路徑上”，今年12月美聯儲貨幣政策會議是否會再次宣布降息，尚未可知。