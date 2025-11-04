金觀平：加大強農惠農富農政策力度

中評社北京11月4日電／據經濟日報報導，重農固本，國之大綱。黨的二十屆四中全會提出，推進宜居宜業和美鄉村建設，提高強農惠農富農政策效能。這是補上農業農村現代化短板的重要一步，有助於實現農業強、農民富、農村美的美好願景。



近年來，圍繞保障糧食和重要農產品穩定安全供給、提升農村基礎設施和公共服務水平等方面，黨中央出台了一系列強農惠農富農政策，支持力度越來越大，覆蓋面越來越廣，制度體系越來越成熟。“十四五”以來，財政農林水事務支出達10.8萬億元，全國土地出讓收入用於農業農村的比例超過10%。截至目前，第一產業固定資產投資達5.47萬億元，涉農貸款餘額達53.19萬億元。這些真金白銀的投入，讓億萬農民得到巨大實惠，有了更多獲得感，農村居民收入增速連續多年快於城鎮居民。



不過，當前農業基礎還比較薄弱，農村發展仍然滯後，城鄉居民收入的絕對差距依然不小。必須繼續加大強農惠農富農政策力度，提高強農惠農富農政策效能，確保人力投入、物力配置、財力保障等與鄉村振興目標任務相適應。完善城鄉融合發展體制機制，拓展農民增收致富渠道，推動城鄉基本公共服務均等化，讓農村逐步具備現代生活條件，讓農民過上更富裕美好的生活。



加快健全種糧農民收益保障機制。從價格、補貼、保險等方面強化農業支持保護政策，進一步提高政策精準性和有效性。價格方面，推動糧食等重要農產品價格保持在合理水平，推進糧食購銷和儲備管理體制機制改革，讓農民豐產又增收。補貼方面，優化農業補貼政策體系，在補貼領域、對象、方式上適應形勢變化，讓種糧務農得實惠。保險方面，發展多層次農業保險，健全政策性保險、商業性保險等保險產品體系，推動擴面、增品、提標，減少農民後顧之憂。資金保障方面，堅持將農業農村作為一般公共預算優先保障領域，創新鄉村振興投融資機制，讓各類主體敢投入願投入。

