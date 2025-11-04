從“可看”到“好看”　AIGC短劇要努力

（圖片來源：人民日報） 中評社北京11月4日電／人民日報發表清華大學新聞與傳播學院副教授梁君健評論文章，以下為全文內容：



面對AIGC帶來的新一輪技術革新，創作者需要適應和擁抱人與技術的共生形態，克服技術壁壘、學習新的創作邏輯，但更重要的是，不斷發掘專業創作者的獨特價值



當前，人工智能正為影視行業尤其是短劇領域帶來巨大活力。自2024年初以來，以即夢、快手為代表的國產AI視頻大模型加速迭代，不同機構、不同類型的作品如雨後春笋般出現。2024年7月上線的《三星堆：未來啟示錄》，是國內首部獲得網絡劇片發行許可證的AIGC（人工智能生成內容）科幻短劇集；2025年6月面世的《新世界加載中》，是全球首部AI單元動畫故事集；由AI生成的校園愛情短劇《在我心中，你是獨一無二》，則是香港TVB等傳統影視公司入局AI短劇的代表作。放眼國外，奈飛在2025年推出單集1小時的傳統劇集《永航員》，也第一次實現了長劇集對AI生成特效的大規模使用。



人工智能正在從“產品標簽”迅速成為影視行業的“基礎設施”。人工智能技術帶來的工作流程和創作思路革新，使視聽內容生產力得到極大解放，更低成本、更大規模、更快速度的製作，成為短劇行業新常態。據從業者介紹，在確保基本品質的前提下，借助最新人工智能應用，人均一天可以出產1—2集短劇，生產效率提升10倍以上，成本則降低到實景拍攝的1／10以下。



可以說，隨著技術進一步迭代和行業內更廣泛應用，人工智能生成的視聽內容，已經基本達到“可看”“可接受”的質量標準。而如何從“可看”變為“好看”，行業主體和創作主體仍面臨挑戰。



對行業主體來說，需要迅速擺脫快消品思維，有效整合相關資源，主動建立適應AIGC生產力的生產關係。今年2月，國家廣播電視總局發布《關於進一步統籌發展和安全 促進網絡微短劇行業健康繁榮發展的通知》，倡導探索微短劇創作與人工智能等技術以及網絡文學、網絡遊戲等業態深度融合。諸多機構和平台也發布了AIGC激勵政策。芒果TV面向製作機構、高校、個人等全球創作者，啟動“AIGC微短劇創作者生態計劃”，通過版權IP、AI工具及資金流量賦能創作者；閱文集團以“AI＋漫劇”為引擎，加速盤活網絡文學IP儲備；昆侖萬維發布AI短劇創作平台SkyReels，並通過短劇平台DramaWave開啟海外短劇業務板塊。

