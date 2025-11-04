“有文化、講文明”的北馬更“對味兒”

北馬收尾配速員在終點前合影。（圖片來源：人民網） 中評社北京11月4日電／據人民網報導，北馬的文化味兒、北京味兒更濃了，賽事組織也更加細致。在北京最美的季節跑北馬，印象深刻，收穫滿滿。”



今年是人民網黨委委員、監事會主席，中國馬拉松十大人物唐維紅第二次擔任北馬收尾配速員，同時也是她第六次完成北馬42.195公里的比賽，對於北馬點點滴滴的變化，她感受頗深。



作為跑者心目中的“國馬”，北京馬拉松見證了中國馬拉松事業的發展，也成為了中國馬拉松的標杆賽事。今年的北馬，在提升賽事文化內涵、打造文明賽事理念上下足了功夫。



北京馬拉松文化展在博覽會上占據了展廳核心的位置。圖文展板區域，清晰梳理著北馬歷史的脈絡；影像資料區域，動態還原北馬45年歷程；實物陳列區域，更將北馬文化凝固於獎牌、號碼布與徽章之中。



展覽中，不少成績册、秩序册都來自於一位耄耋老者程軍。他還把第一屆馬拉松比賽的紀念章、背心、參賽服也都捐給了北京馬拉松組委會。看到大家紛紛在北馬展板前打卡拍照，老人格外高興。他說：“看著這麼多人參加北京馬拉松，我心裡特別高興，我退休以後，經常會在馬路邊看著運動員奔跑，給他們加油。”



今年的北馬不僅有文化的厚重，也有十足的“京味兒”。



“北馬給參賽者的物資包裡有六必居的炸醬面、便宜坊的燒雞和烤鴨券，賽事和北京特色飲食文化結合得更加緊密。”唐維紅說。



如今，在以馬拉松賽事擦亮城市品牌的浪潮中，賽前物資和賽後補給成為各地推廣特色飲食文化的“主戰場”。北京馬拉松“左手一只雞，右手一只鴨”的“硬核”大禮包，在打動“老北京吃貨DNA”的同時，也將這些北京百年餐飲品牌推向全國。



除此之外，今年北馬博覽會最火的展位，非“北京馬拉松×天壇創意”聯名周邊莫屬。祈年殿、藻井這些天壇“打卡點”與北馬元素相結合，冰箱貼、手搖鈴等商品，將北京傳統文化與馬拉松融為一體，開展第一天便被跑友搶購一空。

