美政府“停擺”將平紀錄　食品救濟金“減半”

中評社香港11月4日電／美國聯邦政府“停擺”3日進入第34天，距35天的“停擺”最長歷史紀錄僅“一日之遙”。特朗普政府當天表示，將動用應急資金維持本月“補充營養援助計劃”一半救濟金的發放，但一些州可能需要數周甚至數月時間才能恢復發放。



因資金耗盡，“補充營養援助計劃”本月1日起暫停發放救濟金。這一聯邦食品救濟項目由美國農業部監管，每月支出超過80億美元。據美國媒體報導，這是“補充營養援助計劃”設立60年來首次停發救濟金，以往即便在聯邦政府“停擺”期間也沒停發過。



新華社報導，美國農業部分管食品、營養和消費者服務的副部長幫辦帕特里克·佩恩3日在一份提交法院的文件中表示，農業部將動用一筆46.5億美元的應急資金，用於11月份食品救濟金發放，但只能滿足當前需求的50%。佩恩強調，農業部不會從其他渠道籌集資金彌補“補充營養援助計劃”資金缺口。



佩恩說，農業部即日起向各州提供計算向每戶部分發放救濟金的詳細方案。然而，由於“程序上的困難”，一些州可能需要數周甚至數月時間才能完成所有系統變更，從而發放減少後的救濟金。

作為美國社會保障體系的重要組成部分，“補充營養援助計劃”覆蓋4200萬人，約佔全美總人口八分之一，其中大多數人收

入低於貧困線。佩恩的表態引發“遠水不解近渴”的擔憂。依賴這一項目的低收入人群不知何時才能在用於購買食品的借記卡上看到“縮水”的救濟金到賬。



美國農業部10月25日宣佈即將停發食品救濟金的決定後，民主黨主政的25個州和首都華盛頓就此提起訴訟，認為聯邦政府有法律義務確保這一項目繼續運行。一些地方政府、非營利組織和行業工會也提起類似訴訟。羅得島州聯邦地區法院一名法官10月31日裁定，聯邦政府必須動用緊急資金維持“補充營養援助計劃”，並要求聯邦政府最遲于11月3日就項目資金情況作說明。