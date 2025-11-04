富權：這場劣幣驅逐良幣展現英賴兩系鬥合？

中評社香港11月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：這場劣幣驅逐良幣展現英賴兩系鬥合？以下為文章內容。



台灣肥料公司於十月三十一日晚間公告，該公司大股東“農業部”改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自十月三十一日生效。而根據公開資訊，“台肥”在二零二四年六月二十六日全面改選董事，李孫榮續獲“台肥”新任董事會推選為董事長，任期原本至二零二七年六月二十五日。



這項人事公佈後，引發政媒兩界嘩然。因為不單止是這項人事安排並非是任期屆滿的自然調整，在原任董事長李孫榮的三年任期尚未過半，還有一年零八個月，而且沒有發生任何紕漏失誤的情況下，卻被突然撤換，而吳音寧的接任日期並非是“齊頭”日子，而是月底的最後一天，連“多一天”湊齊日子也等不了，非要急忙把李孫榮撤下來的“肢體語言”非常明顯，更因為李孫榮是美國新澤西理工環科研究所碩士、美國德拉瓦大學環工研究所博士、曾任嘉南藥理大學講座教授、校長，要專業有專業，要行政資歷有行政資歷，在任內充分發揮其專業學識啟動利用製肥原料“液氨”跨入乾淨能源產業，而吳音寧雖然是東吳大學法律學畢業，但其主要特長是一名作家及農村運動工作者，履歷顯示她熟悉地方行政與文化工作，但欠缺企業經營與農業化工背景，如今接掌政策性與商業性兼具的台肥，顯然難讓外界信服，而且更因為曾經在出任年薪二百五十萬的“北農”總經理時，因為坦言自己連果蔬財報也看不懂，正在學習中而被諷為“高級實習生”，如今卻出任年薪一千五百萬的“台肥”董事長，呈現“劣幣驅逐良幣”之勢，並有著濃烈的政治酬庸的氣味。



根據“台肥”官網資料，該公司實收資本額約九十八億元，“農業部”為最大股東，持股百分之二十四點零七；其次為佔股百分之四的合作金庫商業銀行，及百分之三點九的中華郵政這兩家公營企業，因而雖然名為上市公司，實際上仍屬“泛公營事業”，而且其董事長由“農業部”委派。由於“台肥”是台灣地區肥料產業的龍頭，因而其董事長不僅負責企業營運，更攸關台灣地區農業供應安全與政策執行。因此，如此重要的職位，應當由專業人士出任，不能淪為政治派系的酬庸象徵。



五十三歲的吳音寧是詩人吳晟之女，曾出版過一些報導文學作品，並獲得一些文學獎項。但她更是農村運動工作者，曾經剃光頭參與社會運動。在蔡英文執政前，曾任彰化縣溪州鄉公所主任秘書。因為她的《江湖在哪裡？—台灣農業觀察》一書獲得蔡英文注意，而被延攬進入蔡英文的新境界基金會，成了蔡英文眼中的“農業代表號（之一）”，因而被稱為“小英女孩”。



蔡英文上台後，二零一七年六月，屬於“英系”的“農委會”（即現“農業部”）副主委陳吉仲推薦吳音寧擔任台北農產運銷公司（“北農”）總經理，取代韓國瑜，期間獲得蔡英文、陳菊以及多個市場公會等個人及團體支持。吳音寧就任“北農”總經理後成為各方關注焦點，被質疑其專業度以及處置問題。上任之初於台北市議會備詢，被國民黨籍市議員徐世勳質疑吳音寧是否看得懂財務報表，吳音寧數度表示“我有認真在學習”，徐世勳追問北農營收成長率，吳音寧卻答不出來，徐世勳則提醒吳音寧年薪超過一百四十萬以上至二百五十萬，年薪還包含獎金，因此必須要有經營管理的能力。

