王廣濤答中評：短期內日對台政策不會有突破

復旦大學日本研究中心副教授王廣濤（受訪者供圖） 中評社香港11月5日電（記者 盧哲）高市早苗10月在日本臨時國會首相指名選舉中獲勝，正式成為日本第104任首相，也是日本第一位女性首相。復旦大學日本研究中心副教授王廣濤日前接受中評社記者專訪時指出，在台海問題上，日本包括高市早苗在內都是徘徊在想觸碰但實際上又沒有突破的狀態。王廣濤認為，短期內看不到高市早苗想要突破一個中國底線的政策，但對此要保持警惕。



王廣濤認為，作為日本政壇右翼保守勢力的代表性人物，高市早苗的勝選給中日關係帶來的影響是比較廣泛的。但值得注意的事，高市早苗的當選——無論是作為自民黨總裁當選，還是選舉為首相，都是日本政治右傾化的一個集中體現。“也就是說，是在當前的政治右傾化、保守化和民粹化的大背景下，產生出來這樣一個有著極端右翼傾向的政治人物。”



“考慮到她過往在涉華議題上的一些主張、政策。她的上台讓我對中日關係的預期傾向於消極。”王廣濤說，“當前中日關係其實已經是不溫不火的狀況，兩國之間的政治互信非常的低。能夠保持現狀其實已經很不容易了。我們沒有辦法判斷高市早苗接下來的對華政策如何，但考慮過往她涉華的種種言行記錄，中日關係想要短期內有一個飛躍，我想可能性非常的小。”



另外，王廣濤提到，在中日關係裡面，溫和的公明黨是很重要的一個媒介，“現在高市上台之後，公明黨退出，能夠在中日關係中牽針引線的政治家或政黨，已經越來越少了，中日關係在接下來不確定性會越來越大。”



高市早苗與日本前首相安倍晉三淵源深厚，兩人政策理念相近且安倍晉三曾對其大力提攜，使其成為保守派核心成員。因此她也被日本媒體稱作＂女版安倍＂。作為右翼代表人物，高市早苗長期參拜靖國神社，否認日本帝國主義南京大屠殺、強征“慰安婦”等侵略歷史，且曾表態若出任首相將繼續參拜。