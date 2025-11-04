廣東隊摘得跳水男團金牌　實現全運會八連冠

中評社北京11月4日電／據人民網報導，11月3日，十五運會跳水男子團體項目展開爭奪，經過四個小項的激烈較量，最終廣東隊奪得金牌，實現全運會八連冠，湖北隊獲得銀牌，山東隊獲得銅牌。



上午，男子雙人3米板比賽拉開了男子團體賽的序幕。湖北隊派出世錦賽冠軍組合王宗源／鄭九源，兩人發揮穩定，獲得266.88分，排名第一。廣東隊實力雄厚，黃博文／謝思埸、郭昊宇／胡宇康兩隊組合分列第二、三位。



隨後的男子10米台比賽中，陝西隊14歲小將趙仁傑發揮出色，力壓朱子鋒、練俊傑、程子龍等一眾世界冠軍，以493.80分獲得第一名，四川隊楊志豪獲得第二名，天津隊楊凌排名第三。



晚間競賽單元，男子3米板比賽異常激烈。王宗源、鄭九源、嚴思宇、練俊傑等名將接連跳出高分動作，將比賽推入高潮。最終，王宗源憑借最後一跳過百分的優異表現，以544.30分排名第一，廣東隊嚴思宇排名第二，鄭九源位列第三名。



最後一個比賽項目是男子雙人10米台，廣東隊陳艾森／朱子鋒組合發揮出色，以267.12分排名榜首，陝西隊白鈺鳴／楊昊組合以9.18分之差位列次席，上海隊段宇／史志輝排名第三。



最終，廣東隊以總成績2846.16分獲得跳水男子團體賽金牌，實現全運會金牌八連冠，湖北隊以2745.73分獲得銀牌，山東隊以2646.52分獲得銅牌。



賽後，湖北隊選手、奧運冠軍王宗源說：“我們這次備戰還是挺成功的。從整體的團隊狀態來說，氣勢和精神還有意志力都強了許多。在全運會上，我們也希望能突破自己歷史的最好水平，然後一步一步拼下來。對我來說，這份責任感也會更好地給自己帶來動力，讓跳水項目變得更好。”



